Zonawrestling.net - NXT 24.12.2024 Il mio sorriso è quello che avevi tu un tempo

Leggi su Zonawrestling.net

Ciao Bro di Zona Wrestling, è natale e porta con se giornate nemmeno più troppo fredde, meglio così, dai che se acceleriamo il surriscaldamento globale ancora un po’ potrò indossare le camicie hawaiane tutto l’anno e non solo d’estate. La puntata del 24 dicembre è stata registrata settimana scorsa per fare in modo che la vigilia di natale i lottatori potessero trascorrerla con le famiglie, pertanto siamo ancora a Lowell in Massachussets in un’arena gremita di fanCora Jade vs Stephanie Vaquer (2,5 / 5)Cora più volte è stata accusata di essere acerba e lo è, però dei miglioramenti si notano, poi ha 23 anni ed è in uno show di sviluppo per una ragione, ancora non è pulitissima nell’esecuzione ma l’impegno si nota. Molto carina la sua Backstabber ai danni di Stephanie che ha interrotto il suo dominio, certo se eseguita più velocemente avrebbe avuto un maggior impatto, comunque apprezzo questo genere di mosse per indebolire avversari più grossi.