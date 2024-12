Movieplayer.it - James Gunn rivela di aver consultato Zack Snyder sulla scelta dei pantaloncini di Superman

Per il suo reboot diha discusso conriguardo al costume iconico dell'Uomo del Domani, incluso il ritorno deirossi. Nel prossimo film disu, l'eroe indosserà il suo iconico costume con irossi, una decisione che il co-CEO dei DC Studios ha discusso con un altro regista legato all'Uomo d'acciaio:. Di cosa hanno parlato? Durante un'intervista con Screen Brief in occasione del lancio del teaser trailer di: Legacy,ha parlato della fase di sviluppo del costume della nuova versione del supereroe, interpretato da David Corenswet e ideato dalla costumista Juliana Makovsky. "è, per molti versi, un outsider. È un alieno proveniente da un altro pianeta. .