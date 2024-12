Liberoquotidiano.it - Il Futurismo è vivo oltre critiche e ideologia: un'avanguardia da riscoprire

Ilè presente. Polemica, vitalità, ardimento, gioia. E la sua straordinaria contemporaneità non accenna a placarsi, se è vero che a distanza di benun secolo siamo ancora a discutere e dividerci, tirando per la giacchetta il fondatore Marinetti - a ottant'anni dalla morte - e i principali esponenti, tra cui Balla e Boccioni, chiedendo implicitamente da che parte stavano veramente. Né di qua né di là è la risposta esatta, semplicemente Futuristi. E poi ci sono le opere, tante, importanti, rivoluzionarie, a segnare il primo stravolgimento tecnologico all'inizio del XX secolo, un impatto formidabile persino più forte di ciò che noi stiamo vivendo dopo il 2000 che Marinetti già lo intuiva che presto o tardi avremmo parlato con telefoni senza fili. Ecco che alla Galleria Nazionale di Roma si è finalmente aperta Il tempo dele diciamolo pure questa mostra può davvero competere con le due rassegne epocali che segnarono gli studi sul movimento: Ricostruzione futurista dell'universo alla Mole Antonelliana di Torino curata da Enrico Crispolti nel 1980 ee Futurismi a Palazzo Grassi, Venezia, nel 1986 per la cura di Pontus Hulten.