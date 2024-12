Laprimapagina.it - Il Canale di Panama tra aspettative americane, progetti di raddoppio e alternative

Ildiè una delle infrastrutture più importanti del mondo, un collegamento strategico tra l’Oceano Atlantico e il Pacifico. Costruito agli inizi del XX secolo, rappresenta un punto cruciale per il commercio globale. Di recente, dichiarazioni come quelle attribuite a Donald Trump, che avrebbe suggerito un ritorno del controllo agli Stati Uniti, riportano l’attenzione su chi detiene oggi la sovranità dele perché questa struttura continua a essere al centro di discussioni politiche e strategiche.La costruzione deldi: un’impresa titanicaL’idea di costruire un passaggio artificiale attraverso l’istmo dirisale al XVI secolo, quando gli esploratori spagnoli immaginavano una via per accorciare le rotte commerciali tra Europa e Asia. Tuttavia, il progetto prese forma solo nel XIX secolo con il tentativo francese guidato da Ferdinand de Lesseps, noto per ildi Suez.