Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Quali colpi attendersi a gennaio?

Leggi su Pianetamilan.it

In vista delinvernale, ilsta valutando con attenzione come rinforzare la propria rosa, che necessita di nuovi innesti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e centrare l'obiettivo minimo: la Champions League. Con le voci che si intensificano, vediamo i nomi più caldi pere per il mercato estivo. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2000, sta attirando sempre più l'attenzione in Serie A. Nato a Tuse, frazione di Holbæk, ha iniziato a giocare nelle squadre locali prima di fare il salto al Brøndby nel 2013. Dopo una breve esperienza, il 302022 è stato ceduto al Genoa, con cui ha firmato un contratto fino al 2026. Il suo esordio in Serie A è arrivato il 13 marzo 2022, in un pareggio contro l'Atalanta, ma è stato nel corso della stagione 2023-24 che ha fatto vedere il suo vero potenziale.