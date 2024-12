Ilrestodelcarlino.it - Vigilia di Natale ‘esplosiva’ nel Padovano: due bancomat saltati in un’ora

Padova, 24 dicembre 2024 - Dueesplosi in meno dinel. È stata una mattina difficile per gli abitanti, svegliati all’alba delladida due fortissime deflagrazioni alle agenzie bancarie del paese. La prima intorno alle 4 a Vò Euganeo, la secondadopo a Campodoro, a circa 25 chilometri di distanza. Solo il secondo colpo è andato a segno. Le telecamere avrebbero ripreso i malviventi in fuga su un'auto scura in entrambi i casi. Ecco cosa è accaduto questa mattina in provincia di Padova. Ladri in fuga coi soldi È stata una deflagrazione fortissima quella che ha svegliato gli abitanti di Campodoro stamattina all’alba. Alle 5 di oggi, martedì 24 dicembre, una banda di ladri ha fatto saltare ildel paese dele poi sono fuggiti con i soldi.