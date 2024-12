Ilgiorno.it - Vetrate spaccate nella notte. Colpi nelle farmacie, due fermati

Doppia spaccata notturna nel Basso Lodigiano. A farne le spese sono state due, e sono state fermate due persone per accertamenti. Isono andati a segno,tra domenica e ieri, dall’una, a San Fiorano e Codogno. Per il primo assalto pare siano stati rintracciati edue uomini di origine straniere, che fuggivano in bicicletta e avevano nello zainetto, persoconcitazione, un importo corrispondente alla cifra trafugata dalla farmacia. I carabinieri della compagnia di Codogno, infatti, allertati dai sistemi di allarme dei due eserciziti, sono prontamente intervenuti per dare la caccia ai banditi e hanno setacciato a lungo il circondario. Pesanti i danni subiti dalle due rivendite. Le porte di ingresso della farmacia di viale dei Mille a Codogno e dell’altra sanfioranese, sita in piazza degli Orti, sono state forzate.