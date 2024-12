Thesocialpost.it - Spettatore muore durante una partita di volley: annullata la sconfitta a tavolino

A un mese dalla morte di Giovanni Iezzi, farmacista 67enne deceduto per un malore sugli spalti del Palazzetto dello Sport di Tricaseunadimaschile, arriva una nuova sentenza dalla Corte Sportiva d’Appello della FIPAV.Leggi anche: Malore allo stadio, Inter-Udinese interrotta: cosa succedeLa sospensione del match e la prima decisioneIl tragico evento si era verificatoil match tra Aurispa Links per la vita e Sieco Service Impavida di Ortona. Sul punteggio di 2-0 per la squadra ospite e a pochi punti dalla vittoria del terzo set, laera stata interrotta. In un primo momento, la vittoria aper 3-0 era stata assegnata all’Ortona, addebitando alla formazione di Tricase la responsabilità per l’interruzione del gioco, con parziali fissati a 25-0.