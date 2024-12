Sport.quotidiano.net - Roma: dominio sugli esterni e pressing asfissiante, tre punti d'oro per scacciare le paure

24 dicembre 2024 - Era importante vincere per raddrizzare la classifica, meglio ancora se fatto in maniera autoritaria anche per mandare un messaggio a rivali e tifosi. Lanon solo ottiene i tre, ma demolisce il Parma, imponendosi con un rotondo 5-0 dove segnano tutti gli uomini chiave di Ranieri, andando anche a sbloccare alcuni giocatori meno in ritmo. La partita dell'Olimpico è un successo su tutti i fronti. I capitolini riemergono dai bassi fondi, la zona rossa viene allontanata a cinque. Non solo questo: i giallorossi riescono anche a sconfinare nuovamente nella colonna sinistra della graduatoria tornando, almeno idealmente, alle posizioni che più le competono. Segnali di vita importanti per una squadra che ora dovrà trovare la propria dimensione anche lontano dalle mura amiche.