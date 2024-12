Zonawrestling.net - ROH/NJPW: Dustin Rhodes e Sammy Guevara difenderanno i titoli di coppia a Wrestle Dynasty

Lain ROH sembrava piuttosto azzardata: da un lato un veterano, ormai babyface irremovibile, dall’altro uno degli heel più irritanti della AEW, che per anni è sempre stato al fianco di Chris Jericho. E invece i due non solo hanno un’intesa fantastica sul ring, ma stanno anche conquistando i fan difendendo ididella Ring of Honor in ottimi incontri, non ultimo il Texas Bullrope match contro Vincent e Dutch a Final Battle. Ma ora per loro è già tempo di una nuova difesa.Appuntamento al Tokyo DomeCome annunciato dalla, infatti, i Sons of Texasi lorodinel kickoff dicontro SHO e Yoshinobu Kanemaru, che rappresenteranno la House of Torture. L’ultima volta che idiROH sono stati difesi in Giappone risale ormai a 6 anni fa, ma a suscitare stupore è un’altra statistica:torna infatti al Tokyo Dome 32 anni dopo il suo ultimo match nell’iconica arena giapponese, in cui ha lottato l’ultima volta nel 1993.