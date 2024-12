Panorama.it - La cura per non perdere la testa - Panorama in edicola

L'editoriale del direttore«Giorni fa ho letto che la Chiesa di Svezia è stata incaricata dall’Agenzia nazionale per le emergenze civili di prepararsi alla possibilità di seppellire 30 mila persone in caso di guerra. Sì, avete capito bene: il Paese che della neutralità ha fatto una bandiera non esclude un conflitto con decine di migliaia di vittime.»La politica fa 2025Una Sinistra che urla ma con poca sostanza. I compagni della coalizione di Centrodestra, litigiosi però uniti. L’Europa e gli americani che danno credito. Nell’anno che arriva, l’esecutivo di Giorgia Meloni può davvero cambiare verso al Paese.2024: un anno vissuto pericolosamenteI conflitti aperti, l’Europa indebolita, la crisi economica anche in Germania, le inchieste a Milano, un «Green deal» che, a partire dall’auto elettrica, è difficile da proseguire.