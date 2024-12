Iran le autorità di Teheran revocano il divieto di WhatsApp | era soggetto a restrizione da più di due anni

Leggi su Open.online

L’ha revocato le restrizioni che impedivano di accedere nella Repubblica islamica ae Google Play. Il provvedimento è stato preso dal Consiglio supremo del cyberspazio, l’organo responsabile della gestione delle questioni informatiche, guidato dal presidente Masoud Pezehkian. Leavevano imposto restrizioni drastiche a internet e ai social network, incluso il blocco dell’accesso a Instagram e all’app di messaggistica, già nel 2019, ma inasprendole dopo l’inizio delle proteste scoppiate nel 2022 a seguito della morte di Mahsa Amini. Come affermò l’allora presidente, Ebrahim Raisi, morto in un incidente aereo il 19 maggio scorso, le piattaforme appartenenti a Meta (Instagram e) erano state «all’origine dell’insicurezza nel Paese durante i recenti disordini». I governi autoritari, nel momento in cui si trovano a fronteggiare proteste e rivolte, ricorrono sempre più spesso al blocco di internet e dei social media.