Inzaghi: «Lautaro Martinez? Ha l'appoggio di tutti! Si sbloccherà presto»

Simoneanalizza l’intera prestazione dell’Inter nel match vinto contro il Como. Non manca un commento sul digiuno di capitan.L’AVVERSARIO – Simone, intervenuto al termine di Inter-Como su Dazn, dichiara: «Innanzitutto vanno fatti i complimenti al Como perché è venuto a fare un’ottima partita, di personalità, a giocarsi la partita a San Siro. Abbiamo trovato una squadra organizzata, che ha degli ottimi principi di gioco e hanno corso tantissimo. Nel primo tempo, anche non aiutati dal campo, tecnicamente non siamo stati precisi. Le nostre uscite sono state un po’ problematiche, anche dovute alla pressione del Como. Però abbiamo fatto una partita da squadra matura, che sapeva, che ha rischiato quasi nulla e poi abbiamo colpito al momento giusto».nel post partita di Inter-ComoCOSA CAMBIARE – Simoneprosegue dopo Inter-Como: «I complimenti di Fabregas? Mi fa piacere, sta facendo un grande lavoro.