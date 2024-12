Calciomercato.it - Inter, Lautaro Martinez scatena la bufera: “Decisione inconcepibile”

Ennesima prova incolore per l’argentino, che attira la rabbia dei social per un altro episodio che lo ha visto impunitoL’vince con il Como e si regala un Natale sereno e soprattutto una classifica che dice -3 dalla vetta dell’Atalanta ma una partita da recuperare. Un potenziale primo posto, visto lo scontro diretto a favore, che riabilita un inizio di stagione che in campionato non aveva convinto fino in fondo. Ora la squadra di Inzaghi è tornata a macinare, non perde da tre mesi in Serie A e ha il miglior attacco insieme agli uomini di Gasperini. L’unica macchia resta il derby, unico ko stagionale, cancellata abbastanza in fretta.(LaPresse) – calciomercato.itMa questo non toglie il fatto che ci siano comunque delle criticità nell’, come i continui infortuni e problemi in difesa che stanno costringendo i vari de Vrij, Bastoni e Bisseck a fare gli straordinari nella speranza di tenere il passo fino ai rientri di Acerbi e Pavard.