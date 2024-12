.com - Il rock è in agonia, parola Gene Simmon

Ilè davvero morto? La domanda aleggia come uno spettro negli ambienti musicali, sollevata ancora una volta da una voce autorevole come quella dis, fondatore dei leggendari Kiss. Durante una recente apparizione televisiva, il musicista ha lanciato un j’accuse destinato a far discutere: la musicasta vivendo la sua fase terminale, orfana di quella creatività e di quel pubblico che l’hanno resa un fenomeno culturale globale.Un confrontorazionale impietosos costruisce la sua analisi attraverso un raffrontorazionale impietoso. Dal 1958 al 1988, trent’anni che hanno visto nascere leggende assolute: Elvis Presley, i Beatles, i Rolling Stones, Jimi Hendrix, Pink Floyd, David Bowie. Un’era d’oro che ha prodotto un “menù musicale incredibilmente ricco”, come lo definisce lo stesso musicista.