Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto la pazienza e sto vivendo delle bellissime prime volte. Sono fiera di me”: Jacqueline Luna Di Giacomo dopo la nascita del figlio Enea

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Oggila mamma die non potrei essere piùdi me. Mamme, siamo dei supereroi”. Così si conclude il lungo post su Instagram cheDiha dedicato al racconto del suo primo mese insieme aavuto dalla relazione con il cantautore Ultimo e nato lo scorso 30 novembre. Un resoconto sincero e pieno di emozioni, attraverso il quale ha descritto gioie e difficoltà della vita da neomamma.“Per me è ancora il 30 novembre, invece mi dicono che mancano due giorni a Natale. Faccio la doccia velocissima e confondo il rumore dell’acqua con un pianto che in realtà non c’è. Annuso la sua testolina e sento odore di latte. Ho due tette giganti che producono latte. Ho letto che il mio corpo si adatta in base alle sue esigenze per produrre i giusti anticorpi. Mi sento un supereroe.