Ilrestodelcarlino.it - Disagio giovanile, le parole giuste

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova (Macerata), 24 dicembre 2024 – Nasce in città il progetto digitale ‘Glossario’ per fornire una base terminologica comune a tutti coloro che operano nel campo del. È l’iniziativa promossa da amministrazione comunale e associazioni per agire nel mondo delle nuove generazioni, intercettarne le criticità e valorizzarne le risorse. Tutto comincia con la costituzione di un gruppo di lavoro composto dai referenti tecnici di diversi organismi che, a partire dal dicembre 2023, si è mensilmente riunito per elaborare proposte. Dopo un confronto tra l’assessorato alle Politiche Giovanili e il coordinatore del gruppo di lavoro è stato presentato il progetto consistente nella creazione digitale di un glossario destinato alle figure adulte (genitori, nonni, educatori e insegnanti) per favorire un linguaggio comune che faciliti la comunicazione intergenerazionale.