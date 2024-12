Lettera43.it - American Airlines riparte dopo una sospensione di tutti i voli

Improvviso stop dipernegli Usa nella mattinata del 24 dicembre. La compagnia statunitense infatti si è vista costretta a fermare i propri aerei su tutto il territorio nazionale per via di «un problema tecnico», poi rientrato. Ladegli imbarchi è iniziata, come ha spiegato la Faa, l’agenzia per l’aviazione civilea, alle ore 6 della costa atlantica (le 12 italiane). «La vostra sicurezza è la nostra massima priorità», aveva spiegato in un breve comunicato sul suo sito, senza specificare la natura dell’inconveniente. I tecnici hanno risolto il gustodue ore, con il traffico che ha iniziato a riprendere regolarmente alle 8 locali (le 14 in Italia). Lo ha annunciato la portavoce Sarah Jantz alla Cnn: «Ci scusiamo con i nostri clienti per l’inconveniente».