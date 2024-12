Lanazione.it - Accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo, Martina dovrà affrontare altri interventi. “Ma è forte e ce la farà”

Firenze, 24 dicembre 2024 – “e ce la”. Parola dello zio, Antonio Voce, da giorni aper stare accanto alla nipote e a suo fratello Carlo, dopo la brutale aggressione di cui è stata vittima la 21enne fiorentina, studentessa di informatica in Norvegia. Il suo exl’ha aggredita con trenta coltellate nel negozio in cui lavora, uno shop di cibi italiani nel quartiere vip diè sfuggita alla furia omicida dell’ex, geloso e non rassegnato alla fine della loro relazione alcuni mesi fa, grazie all’intervento di alcuni colleghi. Uno, in particolare: Oliver, che ha disarmato l’ex dell’amica, il 24enne di origini indiane Mohit Verma Kumar, ferendolo a sua volta.Voce e Mohit Verma Kuma sono ricoverati nello stesso ospedale. Leitantichirurgici.