Ilfattoquotidiano.it - Abbuffate di Natale: cosa fare prima, durante e dopo i pasti per limitare i danni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le festività natalizie sono sinonimo di convivialità, calore familiare e, spesso, tavole imbandite con pietanze deliziose ma anche piuttosto caloriche. Per godersi al meglio questi momenti senza sentirsi appesantiti o in colpa, è fondamentale adottare strategie miratele feste. Ecco alcuni consigli pratici per prepararsi al meglio.delle FestePrepararsi fisicamente e mentalmente alle abbondanze natalizie puòuna grande differenza.Bilanciare la dieta: Nei giorni che precedono le feste, privilegiare cibi leggeri e ricchi di nutrienti, come frutta, verdura e proteine magre.gli zuccheri e i grassi saturi per compensare gli eccessi futuri.Incrementare l’attività fisica: Dedicare del tempo a una routine di esercizio regolare. Che sia una passeggiata, yoga o una sessione in palestra, l’attività fisica aiuta a migliorare il metabolismo e a preparare il corpo per gestire ipiù abbondanti.