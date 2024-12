Ilgiorno.it - Tremosine, volo fatale dalla falesia prediletta dai base jumper: “Lanci proibiti ma la recinzione viene violata”

Leggi su Ilgiorno.it

(Brescia) - Sport estremi, troppi incidenti. Ma mettere un freno è più facile a dirsi che a farsi. Lo sa bene il sindaco diBattista Girardi: la sua ordinanza numero 28 risale all’11 giugno 2019 e vieta a chiunque diarsi dalle falesie che svettano sopra la frazione di Campione del Garda, l’unica in riva al lago del paesino. Maregolarmente disattesa. Le rocce da cui si gode una vista unica sul Benaco e sul Monte Baldo, nonostante i divieti, due settimane fa sono state teatro dell’infortunio che è costato la vita a Matteo Rodolfo Maranca, 32 anni, noto sui social come Matè Charro. Ilnon saltò con la tuta alare, protagonista di tanti incidenti quest’anno in Lombardia, ma si è schiantato contro le rocce mentre era in parapendio. “Il dolore che proviamo per questa tragedia è immenso – confessa Girardi – non so descrivere il momento in cui i genitori del giovane sono venuti in Comune.