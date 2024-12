Lettera43.it - Swisscom acquisirà Vodafone Italia: via libera da Antitrust e Mimit

Leggi su Lettera43.it

L’e il ministro delle Imprese e del Made in Italy hanno dato il viaper l’acquisizione di. A comunicarlo è stato lo stesso gruppo svizzero, con una nota in cui si prevede che la transazione si concluda definitivamente entro i primi tre mesi del 2025. L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato «ha autorizzato la transazione e ha accettato gli impegni comportamentali proposti da. Questi includono la continuazione della fornitura di servizi all’ingrosso agli operatori interessati in linea con la prassi attuale di Fastweb. E la condivisione delle informazioni in qualsiasi gara pubblica per i servizi di telefonia fissa e di connettività fissa indetta dalla pubblica amministrazione, in cui Fastweb osiano gli attuali fornitori».