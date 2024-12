Sono ottimista – Juric spera di salvare il Southampton con un approccio death metal

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-23 23:40:00 Il web non parla d’altro:Il neo-allenatore delIvanafferma che la sua squadra è capace di “qualcosa di eccezionale” mentre cerca di evitare la retrocessione dalla Premier League in questa stagione.Anche, ex Roma, Genoa e Torino, ha paragonato il suo stile calcistico alla musicamentre cerca di cambiare le sorti del St Mary’s in questa stagione.Il croato dirigerà la sua prima partita il Santo Stefano, quando ilospiterà il West Ham. I Saintsattualmente radicati in fondo alla classifica con sei punti, a otto punti dalla salvezza.Incontro con i media pic.twitter.com/Q65aECoVJZ—FC (@FC) 23 dicembre 2024Dopo il licenziamento di Russell Martin,ha firmato un contratto di 18 mesi al