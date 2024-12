Sci alpino slalom Alta Badia 2024 | dominio di Haugan giornata da dimenticare per gli azzurri

Leggi su Sportface.it

Assolo di Timonnelloin, quarto appuntamento tra i pali stretti della Coppa del Mondo/25 di sci. Al comando dopo la prima manche, il norvegese ha attaccato anche nella seconda nonostante il vantaggio di ben 1.44, dimostrandosi nettamente il migliore sul ghiaccio della Gran Risa e trionfando con merito; per lui è il secondo successo in carriera dopo quello del marzo scorso nelle finali di Saalbach, sempre in. Recupera dalla ottava posizione e chiude secondo Loic Meillard, staccato di 1.13 dal vincitore; secondo podio consecutivo per l’elvetico, che sulla Face de Bellevard di Val d’Isere ha racimolato un terzo posto la scorsa settimana. Completa il podio sul terzo gradino un altro norvegese come Atle Lie McGrath, al quarto podio stagionale e terzo in quattro gare di