Sci alpino, quando le prossime gare? Programma Bormio e Semmering: orari, tv, streaming

Dopo aver messo in archivio il fine settimana tra St. Moritz, Val Gardena e Alta Badia, è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci2024-2025. Nemmeno il tempo di festeggiare il Natale che il Circo Bianco si rimetterà subito in azione con due tappe classiche del calendario.Il comparto maschile, come tradizione, sarà di scena in quel di. Già dal giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, si inizierà con la prima delle due prove della discesa che si correrà sabato 28 dicembre alle ore 11.30. Stessoo per il superG del giorno successivo, domenica 29 dicembre.Passando al comparto femminile, invece, siggerà a(Austria). Sulla pista denominata Panorama andranno in scena due prove tecniche. Si inizierà sabato 28 dicembre con il gigante, mentre domenica 29 dicembre si chiuderà con lo slalom.