Salvini | non auguro a nessuno quei 30 secondi della sentenza

Leggi su Ildenaro.it

Il vicepremier intercettato con la compagna Francesca VerdiniPalermo, 21 dic. (askanews) – “Finisce bene la giornata dai”. Così il vicepremier e leaderLega Matteoha risposto ai cronisti, che, intercettandolo in un albergo di Palermo mentre beveva un bicchiere di vino assieme alla fidanza Francesca Verdini (che si nasconde dietro il portone), gli chiedevanoreazione provata subito dopo essere stato assolto nel processo Open Arms. “No”, non ero commosso, “pensavo ai figli che aspettavano la, il babbo ha le spalle larghe ma i figli. Comunque ora sono contenti. Mia figlia è al cinema” e mi ha detto che “è contenta”, “mio figlio che guarda il Milan è contento”.Come festeggerete? gli è stato chiesto. “No. domani (oggi, NdR) è sabato ma sono in ufficio, però devo dire onestamente che30, quando il giudice entra e legge il dispositivo, il confine tra la soluzione la condanna, fra colpevole e innocente, è sottile, non liagli avversari.