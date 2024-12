Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, compra dipinti di Nino Caffè ma erano falsi: venditore a processo

R avenna, 23 dicembre 2024 – ‘Pretini tra le nuvole’, ’Suorine con cane’, ’Pretini spaventati’. A qualcuno tra coloro che sono digiuni di arte, potrebbero sembrare i titoli di storielle da osteria. E invece si tratta di opere del maestro, nato nel 1908 in provincia dell’Aquila, morto nel 1975 a Pesaro e a lungo con uno studio a Roma. E proprio i pretini indaffarati in occupazioni varie caratterizzano la sua pittura. Nel nostro caso però si tratta di tre tele false: almeno secondo il pm Stefano Stargiotti che nei giorni scorsi ha chiesto, e ottenuto, il rinvio a giudizio di un ultrasettantenne ravvenate per contraffazione di opere d’arte e per truffa. Secondo la procura avrebbe cioè attestato che quei tre, realizzati tra il 1963 e il 1964,veramente dell’artista, tanto da venderli per 750 euro a un altrote, un 51enne parte civile con l’avvocato Giacomo Scudellari.