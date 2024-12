Napolipiu.com - Napoli, spunta un retroscena dopo Genoa: Conte non fa sconti

Il tecnico del Napoli ha trascorso una domenica di relax nel capoluogo piemontese dopo il successo tempestoso di Marassi. Domani la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno. Antonio Conte si è concesso una parentesi familiare a Torino dopo la vittoria combattuta contro il Genoa. L'allenatore degli azzurri, nonostante l'irritazione per l'andamento del secondo tempo a Marassi, ha celebrato il successo con un pranzo a base di pesce insieme ai suoi cari, immortalando il momento con una foto pubblicata su Instagram che lo ritrae sorridente accanto alla moglie Elisabetta, alla figlia Vittoria e al fratello Daniele. La squadra riprenderà gli allenamenti domani al centro sportivo di Castel Volturno dopo due giorni di riposo. In vista della sfida contro il Venezia, in programma domenica al Maradona, il gruppo beneficerà anche del giorno di Natale libero, premio concesso da Conte dopo la vittoria di Marassi.