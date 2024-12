Ilrestodelcarlino.it - Marche, supermercati aperti alla vigilia e a Natale città per città

Ancona, 23 dicembre 2024 – Cenoni, ultimi regali e spese last-minute per: se manca qualcosa in dispensa bisogna tenere sotto mano la lista deinei giorni di festa. Ecco, quindi, la mappa dei più grandi punti vendita delle: Coop, Conad, Lidl, Eurospin, Sì con te e Penny, divisi per provincia. Ancona Si parte dal capoluogo di regione, dove tutti ia marchio Coop saranno chiusi nel giorno di. Gli store, sia iper che super, assicurano la loro apertura invece la, il 24 dicembre, con chiusura alle 19. Se la chiusura è valida per tutti, le aperture variano in basevita interna del negozio e sono facilmente consultabili sulla piattaforma apposita. I due punti Lidl presenti in, quello di via Amos Luchetti Gentiloni 7 e quello in via Statale 16 Adriatica, non hanno ancora pubblicato gli orari: l’assistenza clienti fa sapere che saranno disponibili a partire dal 23 dicembre sul loro sito.