Quotidiano.net - Luciana. Mosconi:: "Nessun compromesso sulla qualità"

Leggi su Quotidiano.net

PARTIRE DA ZERO, con un piccolo negozio a Matelica, e arrivare in poco più di 30 anni a conquistare l’intero mercato italiano della pasta. Come? "Mantenendo vive le tradizioni e la", spiega l’amministratore delegato Marcello Pennazzi di, un pastificio che nel brand porta il nome e il cognome di colei che ha iniziato a tirare la sfoglia in casa. Proprio quella pasta all’uovo secca che ancora oggi è nel Dna dell’azienda marchigiana, presente anche ad Ancona. Ottanta dipendenti, un mercato da leader di settore in varie regioni d’Italia, 40 milioni di fatturato, l’export in ascesa e una vasta gamma di prodotti anche nella pasta fresca. Un’industria quindi, ma con logiche ancora artigianali. Pennazzi,è uno degli esempi italiani di cosa significa partire dal basso: da un piccolo negozio di paese a un moderno pastificio.