Grave incidente nel Salento Furgone si ribalta su un fianco occupante in ospedale

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unnel. L’ultimo sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada provinciale che conduce da San Donato di Lecce a Copertino. Qui, unsi èto su unmentre effettuava una rotatoria. Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto ma, secondo le prime informazioni raccolte, il conducente del mezzo pesante ne avrebbe perso il controllo durante la manovra nella rotatoria. La causa potrebbe essere stata una mancanza di aderenza dovuta all’asfalto bagnato dalla pioggia che è caduta nelle ultime ore. Sul mezzo viaggiavano due persone.nel, un ferito in. Solo contusioni per l’altroUno dei due occupanti è rimasto ferito ed è stato trasportato, con codice giallo, presso l’Vito Fazzi di Lecce per le medicazioni e gli accertamenti del caso.