Ilfattoquotidiano.it - Giancarlo Devasini è il quarto italiano più ricco al mondo: ecco chi è e come ha fatto ad avere un patrimonio quattro volte superiore a quello di John Elkann

C’è un nome nuovo nella lista dei paperoni italiani stilata da Fobes.accade ogni anno, la rivista americana ha pubblicato la classifica delle persone più ricche del. E in questo 2024 spiccano 73 nomi nostrani, tra cui anche, direttore finanziario e principale azionista di Tether, l’azienda che ha coniato una delle principali stablecoin (criptovaluta cui valore è ancorato adi un altro asset) esistenti oggi.Nato nel torinese nel 1964,è iluomo piùd’Italia secondo Forbes, con unstimato di 9,2 miliardi di dollari, ovverodi. Tanto da essere attualmente il 266esimo uomo piùal. L’imprenditore non ha iniziato la sua carriera lavorativa nel settore finanziario: si è laureato in medicina all’Università di Milano e ha cominciato a lavorarechirurgo plastico.