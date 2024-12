Lanazione.it - Esplosione a Calenzano, trovato il punto da cui sono usciti i vapori

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 23 dicembre 2024 – È stato individuato dai magistrati pratesi, guidati dal procuratore Luca Tescaroli, ilda cuifuoridi carburante che hanno creato le condizioni per l’al deposito Eni dilo scorso 9 dicembre, in cuimorte cinque persone. Vigili del Fuoco effettuano i rilievi Il giorno dopo l’al deposito carburanti di Eni a, Firenze, 10 dicembre 2024. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI Il passo avanti negli accertamenti oggi nel corso di un nuovo sopralluogo al quale hanno partecipato anche alcuni consulenti nominati per rispondere ai quesiti investigativi. I reati ipotizzati nel fascicolo - al momento senza indagati – omicidio colposo plurimo, crollo doloso di costruzioni e rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.