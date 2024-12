Sport.quotidiano.net - Cmo, prima sconfitta. Non bastano Diambo,. Folli e Carnovali

Colpo di scena di fine anno sui parquet della serie C, con il primo rumoroso ko della regina Cmo Ozzano, che cade a Castelnovo ne’ Monti lasciando tuttavia invariato il suoto dopo 11 vittorie consecutive: nel reggiano noni 32 punti di, coadiuvato dai 18 die dagli 11 di. Con questo successo l’Lg Competition aggancia sul secondo gradino del podio la Virtus Medicina, che si fa male a Novellara pur restando a -4 dalla vetta. Nella bagarre per il podio perde terreno anche Molinella, che scivola nel derby della Bassa contro Granarolo: non riesce ad approfittarne però la Francesco Francia, che cede a gran sorpresa contro il fanalino San Lazzaro vedendo avvicinarsi il Cvd, che si impone a Scandiano. Gare girone G: Scandiano-Cvd Casalecchio 50-60, Sg Fortitudo-Vignola 71-82, Francesco Francia-Bsl San Lazzaro 73-76, Arena-Argenta 75-65, Cmp Granarolo-Molinella 69-68, Novellara-Virtus Medicina 90-68, Lg Competition-Cmo Ozzano 91-81.