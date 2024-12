Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: vince San Giuliano, sconfitte tutte le altre

Pisa 23 dicembre 2024 – In Promozioneil Sanin casa, perde l’Urbino Taccola in trasferta in questa prima giornata del girone di ritorno. Il Sanbatte 2 – 1 gli ospiti del Casalguidi grazie alle reti del giovane Bellucci e del nuovo arrivato, ex Viareggio, Brega. Sansecondo a due punti dalla capolista Pietrasanta. Questo il tabellino. SanFC: Giacobbe, Gremigni, Lorenzini, Ghelardoni A., Bozzi, Lici, Doveri L., Niccolai, Brega, Doveri G., Ghelardoni M.. A disposizione Contini, Pasquini, Susini, Antoni, Cantini, Benedetti, Papini, Bellucci, Di Paola. All. Roventini Casalguidi: Giuntini, Taddei, Menichetti A., Puccianti, Cappellini, Fusco, Ceccarelli, Sellaroli, Paccagnini, Bonfanti An., Bonfanti Al.. A disposizione Merci, Zoppi, Querci, Rossi, Advillari, Cortonesi, Bezzini, Quargnolo, Mallardo.