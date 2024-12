Ilgiorno.it - Brindisi col presidente dell’Inter. Poi tutti in tivù da Mara Venier

Parterre de roi a PizzAut Monza per festeggiare il Natale e aiutare l’inclusione a segnare un altro gol. A farsi carico della causa, il, Beppe Marotta, a tavola con il giornalista Beppe Severgnini, il comico Enrico Bertolino, l’exdel Consiglio, Enrico Letta, il rettore della Bocconi, Francesco Billari, Valerio De Molli, ceo di “The European house-Ambrosetti“ ed Elio e le Storie tese. Una cena "durante la quale sono state spese parole importanti per il lavoro di tanti altri ragazzi in attesa di futuro – dice Nico Acampora, papà dei locali gestiti da giovani autistici –. È stata un’occasione per parlare ancora di diritti per". Concetto ribadito ieri a Domenica In, dove la brigata più famosa d’Italia è stata ospite di. "Un’altra vetrina per la nostra battaglia di civiltà", aggiunge l’ideatore dei ristoranti, che ha incassato l’endorsement di tante stelle, dalla conduttrice Bianca Guaccero all’attrice Luisa Ranieri, anche loro pronte per andare in onda.