Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2, la IES stravince il derby in casa del CUS Pisa

, 23 dicembre 2024 – Nelno, nell’ultima giornata dell’anno del campionato di Divisone2, tra i padroni didel CUSCosmocare, guidati da Simon Giorgio La Pietra, e gli ospiti della IES di coach Paolo Campani, sono bastati meno di tre quarti per chiudere il conto in favore dei biancocelesti fuori. Dopo un avvio in equilibrio, gli ospiti, in serata di grazia nel tiro dall’arco, hanno infatti allungato già nel secondo periodo, per poi chiudere definitivamente il conto in avvio di ripresa. Per la IES il 2024 si chiude così in una posizione mediana di classifica, dopo un avvio che aveva fatto sperare in qualcosa di più, mentre il CUS rimane in fondo alla graduatoria. LA CRONACA – In undai molti assenti, con i padroni didel CUS Cosmocare a referto con soli nove atleti, l’avvio è in sostanziale equilibrio, con un primo quarto che vede due triple a testa, tra gli universitari con capitan Berni, tra i biancocelesti della IES con Fruzza, e termina sul 13-16 per gli ospiti.