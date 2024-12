Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al pronto soccorso: schiaffi all’infermiere che lo soccorre

Reggio Emilia, 23 dicembre 2024 – Era in attesa disteso su una barella aldell’Arcispedale Santa Maria Nuova, quando è caduto. Vedendo la scena, un infermiere è intervenuto perre l’uomo, un trentottenne domiciliato in città. Ma il paziente (poco paziente) invece di ringraziare l'operatore sanitario lo ha aggredito colpendolo con uno schiaffo e per questo è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate. Il tutto è accaduto la notte del 22 dicembre, quando il trentottenne, in evidente stato di alterazione psicofisica, era in attesa aldell’ospedale Santa Maria Nuova disteso su una barella. Durante l’attesa l’uomo, a causa del suo stato di agitazione, è caduto venendo subitoda un infermiere che ha cercato di aiutarlo e di calmarlo, scatenando però una inspiegabile reazione violenta.