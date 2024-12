Ilrestodelcarlino.it - "Un attacco diretto al settore, pronti a ricorrere in ogni sede"

A fare il punto c’è l’associazione Canapa Sativa Italia, con 230 soci attivi neldella canapa industriale. "Affrontiamo con determinazione le sfide legislative più complesse degli ultimi anni. Con l’articolo18 del Ddl Sicurezza che minaccia l’intero comparto e un codice della strada fortemente restrittivo ribadiamo il nostro impegno nella difesa del. Il nuovo codice, che elimina la clausola che richiedeva la dimostrazione di uno stato di alterazione per sanzionare chi guida dopo aver assunto sostanze legali come il Cbd, rischia di colpire ingiustamente i consumatori di Cbd, con test che generano falsi positivi per via di contaminazioni minime di Thc, innocue e prive di effetti psicoattivi. Canapa Sativa Italia sta collaborando con altre associazioni e gruppi di pazienti per promuovere un ricorso contro queste disposizioni e per garantire che i test scientifici possano dimostrare la non alterazione causata dal Cbd.