Ilrestodelcarlino.it - "Sono in debito con la sorte, ora aiuto chi è più sfortunato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Massimiliano Canaretti, 55 anni, ha organizzato una raccolta di generi alimentari da consegnare a una cinquantina di famiglie bisognose residenti fra San Mauro Mare e Bellaria. Insieme a Massimiliano Canaretti hanno operato la Pro Loco di Bellaria Igea Marina per l’individuazione delle famiglie bisognose, l’amministrazione comunale di Bellaria con il sindaco Filippo Giorgetti, Maurizio Bertozzi titolare del Geo Caffè, il nuovo locale di San Mauro Mare, e tanti suoi amici e colleghi di lavoro compreso il supermercato La Fonte. Il tutto è stato depositato presso il Geo Caffè per essere poi distribuito a chi ha bisogno. Curiosa e drammatica la storia di Massimiliano Canaretti che ebbe un terribile incidente in via Bellaria in territorio di San Mauro Pascoli e che lui stesso racconta: "L’incidente è successo il 16 maggio scorso e ho fatto tutto da solo finendo fuori strada con il mio scooter nel fosso e andando a sbattere contro un muretto in cemento armato.