Lapresse.it - Serie A, Venezia-Cagliari 2-1: scontro salvezza ai lagunari

Leggi su Lapresse.it

Ilsupera per 2-1 innellovalido per la 17/a giornata diA. Tre punti pesantissimi per idi Di Francesco, che lasciano momentaneamente l’ultimo posto in classifica a scapito del Monza. Ilha ora 13 punti, uno in meno proprio delche incappa nella terza sconfitta di fila e resta invischiato in zona retrocessione.Il racconto del matchPrimo tempo dominato dal, ma a trovare il gol è il. Sardi pericolosi più volte con Mina e Zortea, mentre itrovano la rete al 38? con Zampano abile a battere il portiere Sherri con un destro da centro area su assist di Oristanio dalla sinistra. Nella ripresa succede di tutto, ilsfiora il raddoppio a ripetizione e si vede anche annullato un gol ad Oristanio per un fuorigioco di Pohjanpalo.