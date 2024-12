Anteprima24.it - Sbanda e si ribalta con l’auto, paura in centro città nella notte

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti alle ore 05:30 di oggi, 22 dicembre, in, più precisamente in via Marconi, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’unica autovettura.Il veicolo, dopo averto, si èto. Il giovane di 23 anni, originario di Avellino, che era alla guida, è rimasto ferito e è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato presso l’ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti e le cure necessarie. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza, mentre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino hanno eseguito i rilievi del caso.L'articoloe siconinproviene da Anteprima24.it.