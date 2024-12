Liberoquotidiano.it - "Salvini disumano". Pascale la spara grossa: "Se torna al Viminale, non resta che cambiare Paese"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ospite a In Onda nella puntata di domenica 22 dicembre su La7, Francesca. L'ex compagna di Silvio Berlusconi commenta l'assoluzione del leader della Lega sul caso Open Arms. "Su- premette - non cambio idea, anzi, peggiora. Rimane un ministroche ha fatto propaganda politica sulla pelle delle persone. Vedere che si propone al, grida vendetta. Se ci, non ciche". Il tema vero per laè dove si trova la destra liberale: "Con Meloni si è sdoganato tutto. Nelle nostre strade non ci sentiamo più sicuri, con le pene aggiuntive sulle droghe e sull'alcol. Dubito chesapesse alcune cose quando ha fatto questa legge". Ma l'ex compagna del Cav non è nuova a critiche nei confronti del governo. Qualche settimana fa è stato il turno di Giorgia Meloni.