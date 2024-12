Sport.quotidiano.net - Ore 18 a Lumezzane: il capitano a Faenza. L’addio a Magagnoli,. Galetti studia rimedi

La Virtus torna in campo questa sera alle 18, i gialloneri giocheranno sul campo del. La prima gara senza il, un addio che ha chiuso definitivamente un’era, della squadra salita in serie B Nazionale sono andati via tutti uno per uno. Da oggi si apre un capitolo completamente nuovo, con protagonisti diversi e la voglia di consolidarsi a questi livelli. Si parte da, dove la Virtus Imola che dovrà fare di tutto per aggiudicarsi i due punti che varrebbero l’aggancio in graduatoria. Ma soprattutto perché domenica prossima gli uomini di Gianluigiaffronteranno la capolista Legnano al PalaRuggi, meglio arrivarci con una vittoria e non con una sconfitta sul groppone che andrebbe ad aumentare la pressione. Il campionato di serie B non concede pause e la sfida diè un altro di quei passaggi impegnativi, pieni di difficoltà e trappole disseminate lungo tutta la durata del match.