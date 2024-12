Lucca esplosione in una villetta in Garfagnana | si scava tra le macerie un morto Si cerca la compagna

Leggi su Open.online

Hanno individuato il corpo di una delle due persone disperse, la coppia di proprietari, di origine asiatica, tra ledellanel comune di Molazzana, nelladove intorno alla mezzanotte si è verificata un’. A confermarlo anche il sindaco di Molazzana Andrea Talani, presente sul posto. Dalle verifiche condotte sembrerebbe che la coppia fosse in casa al momento dell’, probabilmente causata da una fuga di gas. Sul posto vigili del fuoco, sanitari, soccorso alpino e carabinieri. Al momento i pompieri sono intervenuti sull’incendio domando le fiamme ma i soccorsi sono ancora in corso. La casa colpita si trova fuori dal paese, in una zona isolata.(n aggiornamento)(in copertina immagine di repertorio Ansa/VVF)L'articoloin unain: sitra le, un