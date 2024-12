Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start Le Grand Bornand 2024 in DIRETTA: si parte, sarà una gara ‘pazza’!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 14.45 POLIGONO 1/4 – Si spara! Ricordiamo che c’è vento forte.GIRO 1/5 – Si ricompattano i 30 atleti, quantomeno i primi 20, che arriveranno tutti insieme al poligono numero uno.GIRO 1/5 – Campbell Wright! In testa che prova a fare la voce grossa. L’USA ha sci norvegesi, proprio quelli che l’anno scorso andavano forte con la pioggia. Giacomel in mezzo al gruppo.GIRO 1/5 – Cerchiamo di capire quali materiali possano essere avvantaggiati rispetto ad altri. In testa al gruppo, ancora compatto, c’è Jacquelin a fianco di Johannes Bø.12:31 Mettetevi comodi, chissà cosa ci riserverà la competizione odierna. Ricordiamo il forte vento e la pioggia, che per la verità adesso sta leggermente cessando. Ciò a giudicare dagli ombrelli prevalentemente chiusi sulla tribuna.