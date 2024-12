Iodonna.it - Dalle mise en place più formali a quelle più romantiche, cinque stili diversi. Tutti da copiare, con 25 idee extra per una tavola da ricordare

Lasciamo nel cassetto la classica tovaglia rossa, quest’anno il Natale si veste di bianco e blu. Ladiventa il luogo dove esporrei piccoli colpi di fulmine scovati nei mercatini. Perfetti per rendere contemporaneo il servizio di famiglia, come in questadi Royal Copenhagen con il classico servizio “Blue Fluted”. Natale fiabesco: Antonella Clerici trasforma la sua casa in un sogno di luci e colori X Leggi anche ›delle feste, 5 dettagli speciali per il Natale 2024 Occhio ai dettagliÈ bello abbinare oggetti nuovi ad altri dal sapore antico.