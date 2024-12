Ilnapolista.it - Ciro Muro: «Quando Maradona lesse una mia dichiarazione e mi chiese: “davvero preferisci Zico?”»

Leggi su Ilnapolista.it

: «una mia frase e mi: “?”»intervistato dalla Gazzetta dello Sport, a firma Antonio Giordano.è stato uno dei protagonisti del primo scudetto. Ovviamente (c’era Diego) giocava poco. E per questo, se ne andò. Andò alla Lazio. Nella stagione 86-87 giocò da titolare contro l’Avellino per la squalifica di.Scrive la Gazzetta:Vinse lo scudetto, ma voleva giocare di più: «Mi chiamavanodona,però è iniziata la discesa è stato impossibile rialzarsi. Ho buttato via due biglietti vincenti della lotteria.»., ci pensa, avrebbero potuto (magari) cantare: «Ho vistodona»?«Non arrivo a questo ma una volta un titolo del genere mi venne dedicato da un giornale: “dona”. Fu dopo un gol a Firenze, su punizione».