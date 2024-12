Lanazione.it - Brutale aggressione a Fontivegge, si accende lo scontro politico

Perugia, 22 dicembre 2024 – Sono ricercati con l’accusa di tentato omicidio i presunti responsabili dellaavvenuta giovedì sera a. La vittima, un 31enne marocchino, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate nel pestaggio, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Dopo le cure, è stato dimesso. Mentre polizia e carabinieri danno la caccia ad almeno quattro uomini che, come raccontano le immagini di una telecamera di sicurezza all’ingresso dell’edificio di fronte alla stazione, hanno preso a calci in faccia e pugni il 31enne, arrivando a spaccargli in faccia una bottiglia di vetro e a calpestarlo ripetutamente. Un pestaggio in “diretta“ video che colpisce per la ferocia sulle cui cause scatenanti stanno lavorando gli investigatori, anche se appare in tutto e per tutto una vendetta per un qualche tipo di sgarro.