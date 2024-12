Ilgiorno.it - Brescia, due ottantenni falciate da uno scooter: gravi in ospedale

- Attraversano la strada sottobraccio e unole falcia in pieno. Ora sono entrambe ricoverate incon fratture multiple. E' l'incidente capitato nel pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, a due anziane, investite a. Le signore, una di 81 anni, l'altra di 85, stando alla prima sommaria ricostruzione dei fatti poco dopo le 17 stavano passando da un lato all'altro di via XX Settembre, all'incrocio regolato dal semaforo in corrispondenza con via Ferramola, quando sono state centrate da unoone condotto da un cinquantenne. L'impatto è stato violento e le nonnine sono state scaraventate a terra. A soccorrerle, due ambulanze e un'automedica, che le hanno accompagnate in codice giallo in Poliambulanza e all'Civile. Avrebbero riportato varie fratture e lesioni, e le loro condizioni, soprattutto in considerazione dell'età avanzata, sono ritenute critiche.